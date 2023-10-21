Politico: европейские дипломаты раскритиковали главу ЕК за позицию по Израилю

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Внешнеполитическая команда ЕС обвинила главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в предвзятости при высказывания на тему палестино-израильского конфликта, пишет издание Politico. Дипломаты обеспокоены тем, что руководитель ЕК высказывает безоговорочную поддержку одной из двух противоборствующих сторон.

«Эта поддержка выражается бесконтрольно, например, здания ЕС освещаются израильским флагом», - указано в открытом письме.

Под обращением подписались 798 человек, работающих в Брюсселе и в посольствах

Ранее сообщалось, что высокопоставленные дипломаты Евросоюза выражают недовольство Урсулой фон дер Ляйен. Они возмущены превышением ею своих должностных обязанностей.

Критика достигла апогея в прошлые выходные, когда руководитель ЕК совершила незапланированную поездку в Израиль.