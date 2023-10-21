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В Совфеде объяснили, почему присутствие РФ на Балтике не дает покоя Западу

Владимир Рубанов
16:22 21.10.2023
Постоянные спекуляции на этой теме превращения Финского залива и Балтийского моря во внутреннее море НАТО - это та реальность, в которой нам предстоит жить ближайшие годы, считает сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
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Страны Прибалтики в последнее время часто спекулируют вопросом превращения Балтики во «внутреннее море НАТО» и географической оторванности Калининграда от основной части России, отметил в беседе со «Звездой» член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. России не нужно воспринимать это всерьез, а нужно укреплять свое присутствие в регионе, сказал сенатор.

«Не стоит это воспринимать всерьез, потому что если мы говорим о флоте самой Латвии, то это пять минных тральщиков и с десяток катеров. Поэтому конечно же ни Латвия, ни Литва, ни Эстония не способны не то чтобы перекрыть Балтику, но даже составить малейшую угрозу нашему Балтийскому флоту», - сказал Александр Шендерюк-Жидков.

Однако постоянные спекуляции на этой теме превращения Финского залива и Балтийского моря во внутреннее море НАТО - это та реальность, в которой нам предстоит жить ближайшие годы, считает сенатор.

«Калининград не дает покоя европейским и американским политикам. Один из крупнейших европейских центров, и то, что Россия находится здесь, то, что здесь собран наш мощный военный флот, что здесь живут наши русские люди, наверное, вызывает раздражение», - сказал Александр Шендерюк-Жидков.

Спекуляции о «внутреннем море НАТО» усилились после начала процедур вступления в альянс Финляндии и Швеции. Действительно, Балтика со всех сторон окружена странами НАТО. Только Калининград, Ленинградская область и Санкт-Петербург дают нам возможность выхода туда, отметил представитель региона в Совфеде.

«Но не стоит преувеличивать географические и военные возможности НАТО. Очевидно, что НАТО ничего из себя не представляет без США, а на мой взгляд, интересы Соединенных Штатов сейчас не лежат в Балтике, они лежат в Персидском заливе», - считает сенатор.

Балтийское море - мощный экономический регион, в котором сосредоточены серьезные интересы России, например, в сфере экспорта нефти, угля, сжиженного газа, удобрений. Поэтому Россия не имеет права не держать свои порты в безопасности и не обеспечивать безопасность Балтийского моря и прохода туда наших кораблей, отметил Шендерюк-Жидков. Ответом России должно быть постоянное улучшение ситуации и расширение Балтфлота, наращивание морского транзита между Калининградом и Санкт-Петербургом и развитие портов Калининградской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для движения российских судов. Он призвал Ринкевичса подумать, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве «Северных потоков».

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