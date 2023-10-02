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Очевидец рассказал, как водитель автобуса с детьми в Подмосковье отнесся к ДТП

Анна Назайкина
11:49 02.10.2023
Мужчина, находившийся за рулем ТС, объяснил, что он плохо почувствовал себя во время движения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Водитель школьного автобуса, который опрокинулся сегодня утром в подмосковном Щелково, был в шоке от произошедшего. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал очевидец Григорий Кряпин.

Мужчина рассказал, что его выбрали в качестве понятого и он присутствовал при алкотесте, который проходил водитель. Он показал отрицательный результат.

«Он в шоке, он даже не смотрел, как автобус его поднимают», - сказал очевидец.

Мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, объяснил, что ему просто стало плохо на дороге.

Напомним, в салоне автобуса находились 30 школьников, а также семь взрослых. Предварительно, никто из детей не пострадал.

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