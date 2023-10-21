Экс-премьер Израиля назвал возможные сроки проведения наземной операции в Газе

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На проведение наземной операции в секторе Газа может понадобиться два-три месяца. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак.

Чиновник отметил, что Израиль был бы рад уничтожить все стратегичекие объекты ХАМАС с воздуха, однако это невозможно. Он добавил, что ЦАХАЛ нуждаются в «солдатах на земле».

«Они будут ходить из дома в дом, уничтожать все ракетные пункты, все оружие и виновных. На это, наверное, уйдет не менее двух недель» - сообщает экс-премьер газете Standard.

Вчера Bloomberg ссылаясь на израильских чиновников сообщил, что Израиль под влиянием США меняет свои планы по проведению наземной операции в Газе. Как передает агентство, операция может начаться позже и длиться гораздо дольше.