В Сербии назвали невозможными Олимпийские игры без России

По мнению экс-главы Балканского союза велоспорта Владимира Куваля, действия международных спортивных чиновников в отношении России и Белоруссии являются пропагандой и политикой.

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Олимпийские игры без России - не Олимпийские игры. Такого мнения придерживается бывший глава Балканского союза велоспорта Владимир Куваля. На полях форума «Россия - спортивная держава» он оценил действия международных спортивных чиновников в отношении Москвы и Минска.

«Олимпийский комитет делает не то, что должен. То что он сделал с российским и белорусским спортом является политикой и пропагандой. Они хотят настроить спортсменов против собственных правительств и это не нормально. Россия большая спортивная страна, и я уверен, что Олимпийские игры без России - это не Олимпийские игры», - сказал Куваля.

Выступая на открытии форума российский президент Владимир Путин заявил о недопустимости политизации спорта и санкций в отношении атлетов. Глава государства подчеркнул, что Россию не удалось изолировать от мировой спортивной арены.

Вмешательство политики в спорт, по мнению российского лидера, является началом вырождения. Путин призвал демократизировать спорт, чтобы он оставался способом международного общения людей.