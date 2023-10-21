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Эксперт Хлебников объяснил значимость саммита в Каире по палестинской проблеме

Анна Назайкина
13:38 21.10.2023
По его мнению, внимание к палестино-израильскому конфликту возвращается, о чем свидетельствует это мероприятие.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kira Hofmann, PHOTOTHEK, Global Look Press
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Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников в беседе со «Звездой» положительно оценил проведение в Каире саммита по палестино-израильской проблеме.

Он отметил, что данным мероприятием арабские страны обращают внимание на то, что работа над разрешением этого конфликта ведется. Однако в саммите не принимают участие непосредственно стороны конфликта, заметил Хлебников.

«Публично показать позицию, что Египет собрал более 30 стран для того, чтобы уделить внимание этой проблеме. Это хорошо, потому что палестинская проблема в принципе в последние годы была вне повестки глобальной, абсолютно затмена другими событиями», - сказал он.

Таким образом, внимание к палестино-израильскому конфликту возвращается. Эксперт назвал эту проблему фундаментальной. Силовым путем ее не решить, считает Хлебников.

«За последние 20-30 лет ничего не было сделано именно в практическом русле для политического урегулирования конфликта», - подчеркнул эксперт.

Сегодня в столице Египта проходит саммит, посвященный палестинской проблеме. От нашей страны не мероприятии присутствует спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

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