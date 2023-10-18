СК проводит обыски у обвиняемых в избиении прохожих в Петербурге

© Фото: СК РФ

ГУ СК по г. Санкт-Петербург начали обыски в квартирах возможных участников избиений случайных прохожих в торговых центрах и возле метро на юге города. Об этом сообщили в Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению указанного преступления», - сказали в следственном комитете.

Сообщается, что группа молодых людей от 16 до 18 лет нападала на прохожих в Санкт-Петербурге, избивала их и снимала свои действия на камеру, затем видео выкладывались в Telegram-канал хулиганов.

К настоящему моменту уже задержаны шесть подозреваемых, в их отношении было заведено несколько уголовных дел после проверки распространяющихся в сети видеороликов. Подозреваемым грозит до семи лет колонии.

В управлении добавили, что продолжаются необходимые мероприятия по установлению местонахождения остальных участников преступлений и выяснению дополнительных подробностей.