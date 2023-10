В стране и мире Палестино-израильский конфликт Израиль призвал своих граждан скорее покинуть Египет и Иорданию Елизавета Кондрикова Также советуют избегать несущественных поездок в Марокко. © Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press Читайте нас на: В Израиле призвали своих граждан покинуть «как можно скорее» Египет и Иорданию в связи с высоким риском нападений недовольных палестино-израильским обострением. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на заявление Агентства национальной безопасности, канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля. «В объявлении говорится, что дополнительно рекомендуется избегать пребывания во всех странах Ближнего Востока и арабских странах, включая Турцию, Египет (включая Синай), Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко», - говорится в обращении. Также предупреждение выпущено и в отношении Марокко - израильским гражданам посоветовали избегать поездок в страну. В качестве причины для подобных призывов привели «проявления враждебности и насилия в отношении израильтян и еврейских символов» и продолжающиеся протесты против Израиля в разных странах мира, в частности в арабских странах Ближнего Востока. Сегодня Минэкономразвития РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские земли до «нормализации обстановки». Экспертное мнение и аналитика