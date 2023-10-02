Вильфанд рассказал, когда в Москве могут включить отопление

Начиная с 6-7 октября погода в столице будет ниже нормы на 2 градуса.

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Начиная с 6-7 октября погода в Москве будет холодной, температура опустится ниже нормы на 2 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд. Сейчас воздух пока еще прогревается на 3-4 градуса выше нормы.

«С 7 числа среднесуточная температура будет ниже 8 градусов в течение 5 дней как минимум. Отопительный период - это ситуация, когда среднесуточная температура составляет 8 градусов и ниже, и период такой температуры длится 5 дней. Такой период наступает с 7 числа. Температура будет ниже 8 градусов, причем заметно ниже», - рассказал метеоролог.

По его словам, руководства соответствующих служб внимательно прислушиваются к прогнозам, и когда ожидается такое понижение, то в социальные учреждения, например детские сады и больницы, дают тепло заранее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что с большой вероятностью в конце текущей недели ночная температура понизится до нулевой отметки.