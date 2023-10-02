Спецтехника подняла школьный автобус, опрокинувшийся в Подмосковье

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Автобус со школьниками, перевернувшийся в Подмосковье, подняли на колеса с помощью специальной техники, передает корреспондент «Звезды» с места.

Напомним, этим утром школьный автобус опрокинулся на трассе в Щелково. В салоне ТС в момент аварии находились 30 детей, а также шесть учителей и водитель.

По предварительным данным, никто из детей не пострадал, травмы получили один взрослый и водитель транспортного средства.

В прокуратуре сообщили, что авария могла произойти из-за того, что водителю во время движения по трассе стало плохо, после чего он потерял управление.