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В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»

Анна Назайкина
11:29 21.10.2023
Ученые собираются направить к Апофису космический аппарат с тем, чтобы оценить его массу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: European Space Agency, Twitter.com, Global Look Press
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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе со «Звездой» рассказал, что при сближении огромного астероида Апофис с Землей могут пострадать стационарные спутники.

Как ранее стало известно, небесное тело пролетит на расстоянии свыше 30 тыс. километров от поверхности Земли в апреле 2029 года. Его траектория была определена с колоссальной точностью, отметил эксперт.

Он напомнил, что после того как, Апофис обнаружили и определили его траекторию, получалось так, что будет не нулевая вероятность попадания.

«Это, конечно, тогда всех очень напрягло, это высокая вероятность. После этого все доступные мощности наблюдателей были направлены на Апофис. В 2011 совершенно точно установили, что промахивается», - сказал он.

По словам ученого, маловероятно, что астероид при сближении со стационарными спутниками повредит их, однако это возможно.

«Катастрофы не будет...Если бы он попал, у него масса может под...50 миллионов тонн... это нужно измерять в «царь-бомбах», эта такая жуткая катастрофа нерегионального масштаба», - объяснил Эйсмонт.

Сотрудник РАН добавил, что ученые собираются направить к Апофису космический аппарат с тем, чтобы оценить его массу, возможно, даже удастся сфотографировать его. Предполагается, что к астероиду подлетят так близко, чтобы он повлиял на траекторию движения аппарата. По тому как он повлияет на траекторию, можно будет узнать его массу.

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