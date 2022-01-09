«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Апофиса с Землей

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что телескопом Кубанского государственного университета были сделаны снимки астероида Апофис. Таким образом, космическая корпорация оценила его вероятность столкновения с планетой Земля.

«В 2021 году Институтом прикладной математики получены и переданы в Роскосмос 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете. Из них: по астероиду (99942) Апофис - 339 позиционных измерений в 28 файлах (каждый содержит набор измерений за ночь)», - сообщила госкорпорация в Telegram-канале.

Сообщается, что полученные результаты наблюдений позволили уточнить параметры орбитального движения астероида Апофис. Данные параметры повысили достоверность долгосрочных прогнозов сближений астероида с Землей. Результат таков, что вероятность столкновения с планетой «очень и очень мала».

«Кроме того, были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей. По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02 %», - сообщил «Роскосмос».

Ранее МЧС России опровергло свою причастность к каким-либо прогнозам об угрожающем Земле астероиде. Сообщалось, что министерство не имеет отношения к каким-либо прогнозам и что «все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству».