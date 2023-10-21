Минспорт и Госдума РФ разработают ограничения на выезд хоккеистов за границу

По мнению министра спорта России Олега Матыцина, ограничение на выезд талантливых спортсменов необходимо в интересах отечественного хоккея.

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Минспорт России совместно с Госдумой разработает ряд правовых актов ограничивающих выезд за рубеж талантливых хоккеистов. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин на полях форума «Россия - спортивная держава».

«Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», - сказал Матыцин в беседе с РБК.

По словам министра, необходимо создавать условия для реализации талантов на Родине, а также не забывать оказывать им материальную поддержку.

Выступая на форуме, президент Владимир Путин призвал разобраться с дельцами от хоккея, которые отбирают и увозят за границу самых талантливых спортсменов. Российский лидер назвал этот процесс хорошо отрегулированным бизнесом, который наносит стране очевидный ущерб.