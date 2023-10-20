Армия Израиля ударила по позициям «Хезболлы» на границе с Ливаном

В результате атаки были уничтожены трое боевиков ливанского движения.

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Армия обороны Израиля ЦАХАЛ осуществила удар по боевикам шиитской военизированной группировки «Хезболла», которые были выявлены в приграничном с Ливаном районе. Об этом заявили в пресс-службе израильской армии в Telegram.

Сообщается, что военнослужащими Израиля были выявлены три боевика ливанской «Хезболлы», авиация нанесла удар по месту их нахождения.

Представители Армии обороны Израиля добавили, что ранее снайперы ЦАХАЛ открыли огонь по военным, которые действовали на границе с Ливаном.

Во вторник 17 октября армией обороны Израиля был атакован отряд боевиков, которые пытались проникнуть на территорию Израиля через ограждение безопасности Ливана и заложить взрывное устройство.