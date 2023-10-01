ВС РФ уничтожили боевиков 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ под Белогоровкой
Кадры боевой работы военнослужащих «Южной» группировки войск публикует Минобороны России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
«Южная» группировка войск уничтожила боевиков 81-й отдельной аэромобильной бригады украинских боевиков под Белогоровкой.
Кадры уничтожения украинских националистов публикует Министерство обороны Российской Федерации.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения пункта погрузки 38-й бригады ВСУ ракетами «Искандер». Украинские боевики были уничтожены в Николаевской области.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.