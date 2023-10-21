В стране и мире Горемыкин наградил участников СВО и встретился с женами военнослужащих в Самаре Замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин отметил, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с проходящими лечение в 426 военном госпитале в Самаре бойцами - участниками специальной военной операции и вручил им государственные и ведомственные награды. © Минобороны России Отличившиеся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО военнослужащие получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За боевые отличия». «Сегодня я хочу передать поздравления и пожелания добра и здоровья от Министра обороны генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу. Спасибо вам! Вы настоящие воины, защитники, гордость Вооруженных сил, своих близких и нашей страны. Сегодня я также хотел бы сказать спасибо большое вашим родителям и близким за то, что они вас поддерживают», - сказал Горемыкин, обращаясь к награжденным бойцам. В торжественном мероприятии приняли участие представители ветеранских и общественных организаций. Для военнослужащих и медицинского персонала в кардиологическом отделении госпиталя выступил ансамбль песни и танца «Волжские казаки». © Минобороны России Кроме того, в рамках рабочей поездки замглавы российского оборонного ведомства проинспектировал два мотострелковых соединения Центрального военного округа (ЦВО) в Рощинском гарнизоне и встретился с женсоветом воинских частей. © Минобороны России Ранее Виктор Горемыкин посетил госпиталь имени Вишневского, где проходят лечение и реабилитацию раненые военнослужащие - участники СВО. Замглавы Минобороны России вручил бойцам более 15 государственных и ведомственных наград, в том числе орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость». Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика