В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Горемыкин наградил участников СВО и встретился с женами военнослужащих в Самаре

05:00 21.10.2023
Замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин отметил, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с проходящими лечение в 426 военном госпитале в Самаре бойцами - участниками специальной военной операции и вручил им государственные и ведомственные награды.

© Минобороны России

Отличившиеся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО военнослужащие получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За боевые отличия».

«Сегодня я хочу передать поздравления и пожелания добра и здоровья от Министра обороны генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу. Спасибо вам! Вы настоящие воины, защитники, гордость Вооруженных сил, своих близких и нашей страны. Сегодня я также хотел бы сказать спасибо большое вашим родителям и близким за то, что они вас поддерживают», - сказал Горемыкин, обращаясь к награжденным бойцам.

В торжественном мероприятии приняли участие представители ветеранских и общественных организаций. Для военнослужащих и медицинского персонала в кардиологическом отделении госпиталя выступил ансамбль песни и танца «Волжские казаки».

© Минобороны России

Кроме того, в рамках рабочей поездки замглавы российского оборонного ведомства проинспектировал два мотострелковых соединения Центрального военного округа (ЦВО) в Рощинском гарнизоне и встретился с женсоветом воинских частей.

© Минобороны России

Ранее Виктор Горемыкин посетил госпиталь имени Вишневского, где проходят лечение и реабилитацию раненые военнослужащие - участники СВО. Замглавы Минобороны России вручил бойцам более 15 государственных и ведомственных наград, в том числе орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:54 В стране и мире
Мишустин отменил соглашение с Финляндией о приграничном сотрудничестве
20:45 В стране и мире
Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына
18:39 В стране и мире
Mash: причиной смерти Анфисы Резцовой могла стать остановка сердца
17:40 В стране и мире
Песков прокомментировал идею закрыть Балтику для РФ из-за ЧП с Вalticconnector
17:25 В стране и мире
Московская биржа поставила юань впереди доллара и евро
Популярное
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В Россию из Сербии экстрадировали ненастоящего стоматолога
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.