Горемыкин наградил участников СВО и встретился с женами военнослужащих в Самаре
Замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин отметил, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.
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Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с проходящими лечение в 426 военном госпитале в Самаре бойцами - участниками специальной военной операции и вручил им государственные и ведомственные награды.