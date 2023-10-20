Expressen: пропавший в Швеции футболист Робак вышел на связь

Футболист Эмиль Робак две недели отсутствовал в расположении команды, чем игрок занимался все это время - неизвестно.

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Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Эмиль Робак, пропавший накануне в Швеции, вышел на связь. Об этом сообщило издание Expressen со ссылкой на Тони Мартинссона - спортивного директора команды «Норчепинг», цвета которого на правах аренды защищает Робак.

«Я встретился с ним сегодня, так что все под контролем. Мы больше не будем об этом говорить», - заявил Мартинссон.

Информацию о том, что у футболиста все хорошо подтвердила и его мать. По ее словам, игроку не угрожает никакая опасность, с ним все хорошо.

О том, что Эмиль Робак бесследно исчез итальянские СМИ писали накануне. Как выяснилось, Робак пропустил две недели тренировок и все это время администрация и тренерский штаб его команды не имели представления, где находится молодой человек.