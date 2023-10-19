Corriere della Sera: футболист «Милана» пропал без вести в Швеции

Нападающий ФК «Милан» Эмиль Робак не выходит на связь уже две недели. Шведские СМИ распространяют информацию о пропаже футболиста.

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Нападающий «Милана» Эмиль Робак пропал без вести в Швеции, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. По информации издания, сейчас его местонахождение неизвестно.

Представители шведского футбольного клуба «Норрчепинг», в котором Робак должен играть на правах аренды до ноября этого года, рассказали, что уже 14 дней молодой нападающий не появлялся на тренировках. О своей возможной отлучке Эмиль никого не предупреждал.

Напомним, что Эмиль Робак находится в системе «Милана» с 2020 года. В нынешнем сезоне Робак провел три матча в чемпионате Швеции в составе «Норрчепинга», но не отметился результативными действиями.