В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военные Нигера заявили о неудачной попытке побега свергнутого президента Базума

Анна Ушакова
04:46 20.10.2023
Находящийся в плену свергнутый президент Мохамед Базум около трех часов ночи со своей семьей предпринял попытку к бегству.
Военные Нигера заявили о неудачной попытке побега свергнутого президента Базума
© Фото: Xinhua, Global Look Press
Читайте нас на:

Свергнутый 26 июля в результате государственного переворота президент Нигера Мохамед Базум, совершил неудачную попытку сбежать из плена.

«В четверг, около 3 часов ночи, свергнутый президент Мохамед Базум в сопровождении своей семьи, двух его поваров и двух сотрудников службы безопасности пытался сбежать из места заключения» - цитирует газета Le Temps сообщение официального представителя Национального совета спасения родины полковника Амаду Абдрамана.

Абдраман добавил, что после неудачной попытки к бегству, экс-глава Нигера был задержан, а так называемые «главные преступники» арестованы.

По информации представителя Национального совета спасения родины, план Базума заключался в том, чтобы сначала спрятаться в убежище в Неамеи, а после на самолетах вернуться в Нигерию. Нынешнее место пребывания Базума не уточняется.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Президентская гвардия организовала мятеж и отстранила от власти президента Мохамеда Базума. Страной начал управлять Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:05 В стране и мире
Видео
Провайдер в зоне СВО: как военные связисты работают в профессиональный праздник
06:20 В стране и мире
Минобороны: более двух тысяч связистов были отмечены госнаградами за время СВО
05:56 В стране и мире
NNSA провела подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде
05:33 В стране и мире
Bloomberg: Израиль меняет планы по проведению наземной операции из-за США
04:46 В стране и мире
Военные Нигера заявили о неудачной попытке побега свергнутого президента Базума
Популярное
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
SHOT: актер Гладков из «Деревни дураков» умер в возрасте 60 лет
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
«За это похвалю»: Путин заявил, что на Западе задумываются о переговорах
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.