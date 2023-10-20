Военные Нигера заявили о неудачной попытке побега свергнутого президента Базума

Находящийся в плену свергнутый президент Мохамед Базум около трех часов ночи со своей семьей предпринял попытку к бегству.

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Свергнутый 26 июля в результате государственного переворота президент Нигера Мохамед Базум, совершил неудачную попытку сбежать из плена.

«В четверг, около 3 часов ночи, свергнутый президент Мохамед Базум в сопровождении своей семьи, двух его поваров и двух сотрудников службы безопасности пытался сбежать из места заключения» - цитирует газета Le Temps сообщение официального представителя Национального совета спасения родины полковника Амаду Абдрамана.

Абдраман добавил, что после неудачной попытки к бегству, экс-глава Нигера был задержан, а так называемые «главные преступники» арестованы.

По информации представителя Национального совета спасения родины, план Базума заключался в том, чтобы сначала спрятаться в убежище в Неамеи, а после на самолетах вернуться в Нигерию. Нынешнее место пребывания Базума не уточняется.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Президентская гвардия организовала мятеж и отстранила от власти президента Мохамеда Базума. Страной начал управлять Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.