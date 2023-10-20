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Bloomberg: Израиль меняет планы по проведению наземной операции из-за США

Анна Ушакова
05:33 20.10.2023
Трое высокопоставленных чиновников из Израиля сообщили изданию, что влияние Америки в войне против ХАМАС стало гораздо сильнее.
Bloomberg: Израиль меняет планы по проведению наземной операции из-за США
© Фото: Abed Rahim Khatib Global Look Press
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Журналист Итан Броннер заявил, что Израиль меняет планы по проведению наземной операции в секторе Газа.

«Влияние Байдена превращает планы наземной войны Израиля в "нечто иное"» - передает агентство Bloomberg.

Также в материале отмечается, что трое высокопоставленных чиновников на условиях анонимности сообщили о более глубоком и сильном влиянии США. По словам чиновников, наземная операция может начаться позже и длиться гораздо дольше.

Недавно американский журналист Сеймур Херш рассказал о планах ЦАХАЛ по поводу наземной операции в секторе Газа. Согласно источникам журналиста в израильской разведке, армия Израиля намерена предварительно разбомбить города на севере региона, чтобы уничтожить подземные коммуникации ХАМАС - и таким образом превратить это место в «подобие Хиросимы без ядерного оружия».

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