Херш: Израиль хочет устроить в Газе «Хиросиму без ядерного оружия»

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Израильские войска намерены сектор Газа превратить в Хиросиму без использования ядерного оружия. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с планами ЦАХАЛ, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

«Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», - приводит РИА Новости выдержку из колонки журналиста на портале Substack.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что от ударов по ХАМАС в секторе Газа страдает гражданское население. По его словам, жителей анклава просят эвакуироваться в безопасные районы.

Биньямин Нетаньяху также заявил, что боевики ХАМАС прячутся за спинами собственных же граждан.