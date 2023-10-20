Провайдер в зоне СВО: как военные связисты работают в профессиональный праздник

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Командно-штабная машина десантников Ивановского соединения меняет место дислокации. Операция для связистов обычная. В зависимости от обстановки свое место машина может менять по несколько раз в день.

Как известно, без связи нет управления, поэтому роль связистов невозможно переоценить. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

Место для передового пункта управления (ППУ) всегда готовят заранее, чтобы, едва машина заняла местоположение, связисты смогли обеспечить командиру связь со всеми подчиненными.

Командно-штабная машина на базе БТР-Д - основа передового пункта управления, которая обеспечивает связью целую дивизию. Причем как радио, так и спутниковой, а аппаратура шифрования делает невозможным перехват со стороны противника.

Внешне боевая машина ничем не отличается от гусеничного бронетранспортера, разве что лишена вооружения, но такую деталь с воздуха вряд ли разглядишь, особенно если сверху натянута маскировочная сеть. На развертывание расчету требуется всего несколько минут.

«Если машину не маскируют, понятное дело, противник обнаружит, что это машина связи, и будет целенаправленно наносить удары по ней, чтобы дезорганизовать управление подразделениями», - отметил командир командно-штабной машины с позывным «Снаряд».

Телескопическая антенна отвечает за радиосвязь, спутниковую - обеспечивают с помощью переносных комплексов. Их устанавливают на значительном удалении от ППУ, работает комплекс автономно, после установки обслуживание не требуется. В рюкзаке стандартного размера - все узлы комплекса, включая сборную антенну - «тарелку».

«Получаем сигнал со спутника и подключаем телефон. Получается, мы можем звонить в любую точку Земли. Неважно, чтобы кто-то рядом сидел, можно на удалении работать», - сказал механик станции спутниковой связи с позывным «Союз».

На командном пункте располагается машина Р-439ОД, в войсках ее прозвали лаконично - «Космос». Эта станция спутниковой связи способна работать даже на ходу, причем работает она даже при активных радиопомехах, которые, к слову, и сама способна обеспечить неприятелю, не переставая выполнять свою основную задачу.

«Здесь две тарелки. Одна из возможностей - это работа в движении. Можем ехать и работать. И вторая уже тарелка - можем два канала делать. С двумя корреспондентами можем в разных городах, разные страны, можем работать с ними напрямую. Одна из важнейших машин», - рассказал старший механик станции спутниковой связи с позывным «Град».

На линии соприкосновения их называют «единственным провайдером связи на передовой». И свое неофициальное звание они подтверждают ежедневно, всегда находясь рядом со своими «абонентами».

«Шифрование происходит аппаратурой специально и не дает противнику прочитать переговоры. У нас всегда есть резерв, всегда есть запасные места, куда мы можем переместиться в безопасное место, где мы будем вести связь. То есть у нас не будет такого момента, что у нас нет связи», - отметил командир роты с позывным «Графит».

Связь - это то, что позволяет наводить артиллерию, управлять дронами и им же противостоять, вовремя направить подкрепление или выслать группу эвакуации. Ни один вид или род войск не может обойтись без нее. И даже в свой профессиональный праздник связисты продолжают успешно выполнять задачи на достижение общей цели.

Ранее бойцы ЗВО обеспечили надежную и защищенную связь на Купянском направлении. За короткое время военнослужащие могут обеспечить обмен информацией, устанавливая устойчивую защищенную связь. Это позволяет поддерживать непрерывность и оперативность управления на высоком уровне.