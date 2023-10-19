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Военные ЗВО обеспечили надежную и защищенную связь на Купянском направлении

11:22 19.10.2023
Вся передаваемая между российскими войсками информация засекречивается кодами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры работы специалистов подразделений войск связи Западного военного округа. В описании к видео сказано, что связисты выполняют поставленные задачи на Купянском направлении.

Прибыв на новое место, экипажи оперативно производят настройку необходимого оборудования. За короткое время бойцы могут обеспечить обмен информацией, устанавливая устойчивую защищенную связь. Это позволяет поддерживать непрерывность и оперативность управления на высоком уровне. Любые попытки противника заглушить сигнал оборачиваются для них полным провалом.

Командир отделения связи с позывным Белгород рассказал, как работает станция спутниковой связи.

 «Она на спутнике, который в космосе выдает частоты специальные. Мы их вбиваем, наводим антенну, подключаемся и как ретранслятором раздаем остальным машинам», - пояснил он.

О том, как связисты прокладывают связь через заминированные территории и горящие леса, какие перед ними стоят задачи в зоне спецоперации, ранее рассказывал линейный надсмотрщик с позывным Ахиллес.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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