Патриархат Иерусалима назвал удар по церкви в Газе военным преступлением
Православный Иерусалимский Патриархат решительно осудил израильский авиаудар, нанесенный по храму в городе Газа. Об этом говорится в официальном заявлении патриархата.
«Патриархат подчеркивает, что нападения на церкви и их учреждения, а также на убежища, которые они предоставляют для защиты невинных граждан, особенно детей и женщин, потерявших свои дома из-за авиаударов Израиля по жилым районам за последние тринадцать дней, представляют собой военное преступление, которое не может быть проигнорировано» - говорится в сообщении.
Несмотря на нападения со стороны Израиля, патриархат обязуется и дальше придерживаться своего морального долга. А именно предоставлять помощь, поддержку и убежище всем нуждающимся.
Греческая православная церковь имени Святого Порфирия в секторе Газа была разрушена в результате ракетного обстрела со стороны Израиля. На данный момент в результате бомбардировки двое человек погибли, а несколько десятков получили ранения.