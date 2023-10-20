Патриархат Иерусалима назвал удар по церкви в Газе военным преступлением

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Православный Иерусалимский Патриархат решительно осудил израильский авиаудар, нанесенный по храму в городе Газа. Об этом говорится в официальном заявлении патриархата.

«Патриархат подчеркивает, что нападения на церкви и их учреждения, а также на убежища, которые они предоставляют для защиты невинных граждан, особенно детей и женщин, потерявших свои дома из-за авиаударов Израиля по жилым районам за последние тринадцать дней, представляют собой военное преступление, которое не может быть проигнорировано» - говорится в сообщении.

Несмотря на нападения со стороны Израиля, патриархат обязуется и дальше придерживаться своего морального долга. А именно предоставлять помощь, поддержку и убежище всем нуждающимся.

Греческая православная церковь имени Святого Порфирия в секторе Газа была разрушена в результате ракетного обстрела со стороны Израиля. На данный момент в результате бомбардировки двое человек погибли, а несколько десятков получили ранения.