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Глава МИД Ливана призвал Израиль прекратить огонь на 48 часов

Сергей Лебедев
22:53 20.10.2023
По словам Абдаллы Бу Хабиба, развитие ситуации зависит от того, что будет дальше происходить в секторе Газа.
Глава МИД Ливана призвал Израиль прекратить огонь на 48 часов
© Фото: IMAGO, saeedqaq, Global Look Press
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Ливанский министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль к прекращению огня на 48 часов, отреагировав на обвинения в сторону официального Бейрута , что именно он несет ответственность за происходящее на его суверенной территории, в том числе и за действия Хезболлы.

«Давайте призовем к прекращению огня и посмотрим, что произойдет, вместо того, чтобы угрожать», - сказал Абдалла Бу Хабиб в беседе с CNN.

Напомним, сегодня ЦАХАЛ атаковал боевиков Хезболлы, обнаруженных на границе с Ливаном. Был нанесен авиационный удар.

А ранее израильские снайперы открыли огонь по военным, которые действовали на границе с Ливаном.

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