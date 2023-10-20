Премьер Палестины: США не может завершить конфликт на Ближнем Востоке

По словам Мухаммеда Штайе, у американского руководства нет необходимой политической воли.

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У американского руководства нет политической воли для завершения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе. По его словам, необходимы коллективные усилия со стороны членов Совета Безопасности ООН.

«К большому сожалению, буду честен с вами и скажу, не думаю, что у нынешнего руководства США есть политическая воля завершить конфликт», - сказал политик в интервью CNN.

Мухаммед Штайе подчеркнул, что Израиль не находится под экзистенциальной угрозой.

«И я думаю, что Белый дом должен призвать стороны сесть и работать вместе ради мирного решения», - сказал он.

Напомним, ранее появилась информация, что Израиль не будет участвовать в региональном саммите по ситуации в секторе Газа. Мероприятие должно состояться в Каире.