Haaretz: Израиль не будет участвовать в саммите по сектору Газа в Каире

Принять участие в мероприятии изъявили желание три международные организации и 30 стран.

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Израильская сторона не будет участвовать в региональном саммите по ситуации в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники в политических кругах сообщает газета Haaretz.

Мероприятие должно состояться в Каире. Принять в нем участие уже изъявили желание три международные организации и 30 стран.

В саммите поучаствует и генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее он прибыл на КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

Целью его поездки является контроль за поставками гуманитарного груза для жителей палестинского анклава.