Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына

Артем Микоян проходил практику в компании «Требеко» у Де Ниро и работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда.

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Американский актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования композитору и продюсеру Стасу Намину в связи с гибелью сына Артема Микояна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра Стаса Намина.

Отмечается, что ранее Артем Микоян закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете. Он проходил практику в компании «Требеко» у Де Ниро и работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда.

Напомним, накануне стало известно о жуткой трагедии в Подмосковье. В частном доме под Истрой пасынок Стаса Намина убил брата и бабушку.

Он уже признался в содеянном. Сегодня суд избрал меру пресечения для обвиняемого.