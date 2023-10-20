Биатлонист Чепиков рассказал, чем Резцова поражала товарищей по команде

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцовой поражала своей работоспособностью, у нее были уникальные психологические и физиологические данные. Об этом «Звезде» рассказал двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков.

«С Анфисой мы были в одной команде долгое время. Она поражала всех своей трудоспособностью, энергией, была очень хорошим другом, заводила всех девчонок. Она была лидером команды, все за ней всегда тянулись», - рассказал спортсмен.

Чепиков отметил, что Анфиса Резцова заражала товарищей по команде своей энергетикой.

«Было поразительно, что она выполняла нагрузки практически наравне с мужчинами. У нее были удивительные данные и психологические, и физиологические», - рассказал он.

Анфиса Резцова скончалась вечером 19 октября в реанимации на 59-м году жизни.