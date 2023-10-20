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«Захотела - сделала»: биатлонистка Ишмуратова о характере Резцовой

Сергей Лебедев
19:26 20.10.2023
Спортсменка была очень волевой и с бойцовским характером.
«Захотела - сделала»: биатлонистка Ишмуратова о характере Резцовой
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Умершая на 59-м году жизни олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова была очень волевой и с бойцовским характером. Об этом в беседе со «Звездой» заявила российская биатлонистка и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

«У нее был бойцовский характер. Очень волевая. Захотела - сделала», - отметили спортсменка.

Напомним, Анфиса Резцова скончалась в минувший четверг, 19 октября, в реанимации, не приходя в сознание. В больницу ее доставили в воскресенье.

По данным Mash, предварительной причиной смерти могла стать остановка сердца.

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