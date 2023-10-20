Mash: причиной смерти Анфисы Резцовой могла стать остановка сердца

О том, что легендарная спортсменка умерла в возрасте 58 лет, стало известно сегодня.

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Предварительной причиной смерти чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой могла стать остановка сердца, пишет Telegram-канал Mash.

При этом супруг спортсменки Леонид Резцов в беседе с ТАСС заявил, что ему неизвестна официальная причина смерти.

Мужчина уточнил, что его супруга скончалась накануне, находясь в отделении реанимации. В больницу, с его слов, она попала еще 15 октября.

О том, что Резцова умерла в возрасте 58 лет, стало известно сегодня. Она вошла в историю как единственная спортсменка, которая смогла выиграть Олимпиаду и как лыжница, и как биатлонистка.