Сопровождение самолетов ВВС Британии над Черным морем показали из кабины Су-27

Накануне британские RC-135 и два «Тайфуна» были замечены приближающимися к госгранице нашей страны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские летчики показали видео сопровождения трех самолетов ВВС Британии из кабины Су-27. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России.

Накануне, 19 октября, один самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два истребителя «Тайфун» приблизились к госгранице нашей страны.

Когда российские Су-27 подошли к трем британским самолетам, визитеры выполнили разворот, после чего наши истребители вернулись на аэродром базирования.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что летчики не допустили нарушения государственной границы РФ.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.