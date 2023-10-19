Су-27 не допустили нарушения границы РФ у Черного моря самолетами ВВС Британии
Минобороны России сообщает о том, что истребители Су-27 не допустили нарушения российской границы британскими военными самолетами.
Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря три воздушные цели. Они приближались к границе России.
Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы, в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава сил, дежурных по противовоздушной обороне.
Российские летчики идентифицировали визитеров, как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.
При приближении Су-27 иностранцы выполнили разворот от государственной границы России.
После этого два российских истребителя благополучно вернулись на аэродром. Нарушения границы допущено не было.
МО РФ подчеркивает, что полет истребителей Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российские самолеты не пересекали воздушные трассы и не создавали опасного сближения с иностранными самолетами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВКС РФ начнут постоянное патрулирование пространства над Черным морем «Кинжалами».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.