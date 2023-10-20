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Из статьи о Стасе Намине в «Википедии» исчезло упоминание о его пасынке Романе

Анна Назайкина
17:45 20.10.2023
Роману Микояну было предъявлено обвинение в двойном убийстве. Он признался, что убил сводного брата и бабушку.
Из статьи о Стасе Намине в «Википедии» исчезло упоминание о его пасынке Романе
© Фото: Anatoly Lomokhov. Global Look Press
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Со страницы о музыканте Стасе Намине в «Википедии» удалили упоминание о его пасынке Романе Микояне и о страшной трагедии, произошедшей в семье артиста. На это обратили внимание журналисты «Звезды».

Судя по информации на сайте, новая версия статьи была изменена этим утром в 10.28. Как утверждается, старый вариант содержал сведения неэнциклопедического характера с отсылкой к желтой прессе.

О Романе говорилось в части статьи, посвященной третьему браку Стаса Намина с Галиной Ткаченко. Утверждалось, что Намин якобы усыновил ее ребенка от союза с первым супругом. Также исчезло описание событий 18 октября.

© ТРК «Звезда»

Напомним, накануне стало известно, что в частном доме под Истрой были обнаружены тела сына и тещи Намина с колото-резаными ранениями. Позже стало известно о задержании пасынка музыканта Романа.

Мужчина рассказал на допросе, что убил своего сводного брата и бабушку из-за давнего конфликта. В ходе следственного эксперимента он подробно объяснил и показал, как совершил двойное убийство. По его словам, он убил пенсионерку, когда она заснула, затем позвонил брату, попросил его приехать, после чего расправился и с ним.

В Центре Стаса Намина заявили, что артист никогда не усыновлял Романа и что тот самовольно изменил свою фамилию. Там также отметили, что Намин не общался с пасынком последние годы, так как он был маргинальным и высокомерным человеком.

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