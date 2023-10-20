Из статьи о Стасе Намине в «Википедии» исчезло упоминание о его пасынке Романе

Роману Микояну было предъявлено обвинение в двойном убийстве. Он признался, что убил сводного брата и бабушку.

© Фото: Anatoly Lomokhov. Global Look Press

Со страницы о музыканте Стасе Намине в «Википедии» удалили упоминание о его пасынке Романе Микояне и о страшной трагедии, произошедшей в семье артиста. На это обратили внимание журналисты «Звезды».

Судя по информации на сайте, новая версия статьи была изменена этим утром в 10.28. Как утверждается, старый вариант содержал сведения неэнциклопедического характера с отсылкой к желтой прессе.

О Романе говорилось в части статьи, посвященной третьему браку Стаса Намина с Галиной Ткаченко. Утверждалось, что Намин якобы усыновил ее ребенка от союза с первым супругом. Также исчезло описание событий 18 октября.