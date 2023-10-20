Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой

Уехавшие на родину могут потерять вид на жительство со статусом беженца.

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Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение на родину около 17 500 крон (около 1,5 тысячи евро). Об этом сообщили в Директорате по вопросам миграции. При этом миграционная служба не будет помогать с транспортировкой.

Отмечается, что вернувшиеся на Украину могут потерять вид на жительство со статусом беженца. В случае повторного приезда в Норвегию необходимо будет вернуть выплаченные деньги.

«Сумма, которую вы должны возместить, зависит от того, как долго вы оставались в своей стране. Если вы возвращаетесь в Норвегию из-за того, что вам пришлось бежать от преследований в вашей родной стране, вы можете подать заявление на освобождение от выплаты гранта», - говорится в пояснении.

Напомним, две недели назад стало известно, что государственный секретариат по миграции Швейцарии разработал стратегию возвращения украинских беженцев домой. Планируется выплачивать до $4,4 тысячи.