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Швейцария заплатит беженцам из Украины до 4400$ для возвращения на родину

Елизавета Кондрикова
00:00 06.10.2023
В Швейцарии опасаются, что беженцы, которые проведут долгое время в стране, не захотят затем вернуться домой.
Швейцария заплатит беженцам из Украины до 4400$ для возвращения на родину
© Фото: Jürgen Henkelmann, imageBROKER.com Globallookpress
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Государственный секретариат по миграции Швейцарии разработал предварительную стратегию возвращения украинских беженцев домой, в соответствии с которой планируется выплатить до 4400 долларов США, чтобы они вернулись на родину. Об этом сообщили RT со ссылкой на издание Swissinfo. 

«Именно поэтому правительство Швейцарии готово рассмотреть финансовую помощь на возвращение на родину, которая варьируется от 1000 до 4000 швейцарских франков на человека», - говорится в публикации.

Сообщается, что беженцам будет дан временной промежуток от шести до девяти месяцев на то, чтобы покинуть страну и вернуться домой самостоятельно по суше. Подобная мера рассматривается властями Швейцарии, поскольку осуществить единоразовую выплату украинцам в стране легче, чем затем оплачивать им пособия.

По мнению швейцарской администрации, чем дольше беженец остается в стране, тем меньше вероятность того, что он захочет вернуться домой, поэтому было принято решение о необходимости эффективного поощрения добровольного возвращения на родину.

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