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Из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тысяч человек

Сергей Лебедев
16:08 20.10.2023
В МИД РФ заявили, что сохраняются возможности для вылета из Израиля, Ливана и Иордании регулярными рейсами авиакомпаний.
Из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тысяч человек
© Фото: Hannes P Albert, dpa, Global Look Press
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С 9 октября из Тель-Авива в Россию прибыли около 6 000 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Отмечается, что сохраняются возможности для вылета из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний.

При этом Москва работает над обеспечением выхода россиян из сектора Газа через границу с Египтом. Нашим согражданам рекомендовано не посещать регион, а также соблюдать максимальную осторожность при нахождении в Израиле, Ливане и Иордании.

В МИД отметили, что вчера спецрейс МЧС России доставил 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Продукты питания передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что порядка тысячи россиян и членов их семей стали фактическими заложниками военной блокады в секторе Газа.

По словам дипломата, более двух миллионов жителей анклава остаются без воды, еды, топлива, электричества и медицинской помощи.

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