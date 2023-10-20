МО РФ констатировало неудачу попыток ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Неприятель пытался захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о неудаче попыток противника захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

Уточняется, что враг пытался осуществить это силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты.

Российские войска предприняли упреждающие действия и осуществили огневые налеты артиллерии. Из-за этого враг потерял до 345 боевиков, 11 орудий полевой артиллерии, а также 48 лодок и 38 автомобилей.

Также сообщается об успехе российских средств ПВО - они сбили семь украинских самолетов только за последние сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.