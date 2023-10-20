МО РФ сообщило об уничтожении семи украинских МиГ-29 за сутки

Всего же за неделю, как заявило российское оборонное ведомство, были сбиты 12 украинских самолетов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России констатирует настоящий «самолетопад» истребителей ВСУ.

«Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов МиГ-29», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, за неделю российские военные сбили 10 украинских истребителей МиГ-29, два штурмовика Су-25 и два вертолета Ми-8.

Кроме того, с 14 по 20 октября ВС РФ нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам вооружения, горюче-смазочных материалов, цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения личного состава.

Между тем на Купянском направлении российские военные отразили 61 контратаку противника и улучшили положение по переднему краю. На данном направлении недельные потери украинской стороны в живой силе превысили 995 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.