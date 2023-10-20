ВС РФ нанесли четыре групповых удара по военной инфраструктуре Украины за неделю

В результате ударов были уничтожены склад хранения морских беспилотников, цеха по изготовлению взрывчатки, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения «Азова»*, иностранные инструкторы и наемники.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России подвело недельный итог групповых ударов, нанесенных по инфраструктуре Украины.

Четыре групповых удара высокоточным оружием были нанесены с 14 по 20 октября. Целью стали неприятельские склады ракетно-артиллерийского вооружения, склады ГСМ, производственные цеха предприятий, выпускающих военную технику и вооружение, а также места размещения боевиков ВСУ, членов украинских националистических отрядов и иностранных наемников.

Сообщается, что в результате этих ударов были уничтожены неприятельский склад хранения безэкипажных катеров, цеха, где изготовлялась взрывчатка, мастерская по сборке оперативно-тактических ракет, а также подразделения «Азова»*, иностранные инструкторы и наемники.

Также российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении средствами ПВО семи украинских самолетов МиГ-29 только за последние сутки.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.