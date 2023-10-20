Обвиняемого в убийстве пасынка Стаса Намина доставили в суд

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Сегодня пасынка Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, доставили в суд. Предполагается, что сегодня мужчине изберут меру пресечения.

Ранее в суд поступило ходатайство следователей об аресте Романа Микояна на два месяца. Напомним, сотрудники СК РФ уже провели следственный эксперимент.

Мероприятия прошли в частном доме, где случилась трагедия. Обвиняемый в двойном убийстве рассказал об обстоятельствах преступления.

Накануне сообщалось, что пасынок Стаса Намина признался в содеянном.