Обвиняемого в убийстве пасынка Стаса Намина доставили в суд
Мужчине должны избрать меру пресечения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Сегодня пасынка Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, доставили в суд. Предполагается, что сегодня мужчине изберут меру пресечения.
Ранее в суд поступило ходатайство следователей об аресте Романа Микояна на два месяца. Напомним, сотрудники СК РФ уже провели следственный эксперимент.
Мероприятия прошли в частном доме, где случилась трагедия. Обвиняемый в двойном убийстве рассказал об обстоятельствах преступления.
Накануне сообщалось, что пасынок Стаса Намина признался в содеянном.