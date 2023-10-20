Skai: при ударе по православной церкви в секторе Газа погибли 18 человек

По сообщениям очевидцев, в момент удара в храме находились около 400 человек.

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Восемнадцать человек погибли при авиаударе по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа. О трагедии сообщил телеканал Skai. Принадлежавший Иерусалимскому патриархату храм был разрушен накануне после массированной бомбардировки. В Иерусалимском патриархате назвали удар по церкви «военным преступлением, которое нельзя игнорировать».

Журналистка из Греции Арети Афанасиу, которая оказалась на месте трагедии одной из первых, рассказала, что десятилетиями в храме Святого Порфирия находили убежище представители разных конфессий. С ее слов, в момент удар там находились около 400 человек. Спасателям пришлось разбирать завалы вручную, чтобы достать из-под камней живых и раненых.

Палестино-израильский конфликт обострился седьмого октября после массированного ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ объявил о проведении военной операции против движения ХАМАС.