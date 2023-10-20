Эксперт Борисенко: адаптеры при ДТП на скорости сминают брюшную область ребенка

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Автомобилисты ради экономии покупают в машину вместо реально работающих детских кресел суррогатные устройства, тем самым рискуя жизнью своего ребенка. Об этом в беседе со «Звездой» заявила независимый аналитик в области безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Елена Борисенко.

Она констатировала, что за последние несколько лет в РФ наблюдается рост травматизма среди детей при ДТП. Использование адаптеров и мягких кресел, которые не являются, по сути, удерживающими устройствами, распространено среди населения - люди выбирают более бюджетные варианты.

«Люди не понимают, что они никаким образом ребенка не защищают, а в случае столкновения на большой скорости эти адаптеры просто сминают всю брюшную полость у ребенка», - сказала эксперт.

Эти недоброкачественные средства получают сертификаты соответствия в странах ЕАЭС, а затем выходят на рынок как детские удерживающие устройства. Когда человек покупает такой товар, он по закону делает все правильно, но по факту он никаким образом на безопасность ребенка не влияет, подчеркнула Борисенко.

По ее мнению, эти устройства нужно выводить из продажи. Речь идет об адаптерах, мягких накладках на ремни безопасности, бескаркасных автокреслах, которые, по сути, не фиксируют ребенка.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил, что правительство планирует ужесточить требования к детским удерживающим устройствам» на фоне роста числа дорожно-транспортных происшествий.