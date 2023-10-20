«Ъ»: кабмин планирует ужесточить требования к детским автокреслам

Уточняется, что Минпромторг проработает предложения по данному вопросу до 15 ноября.

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Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минпромторгу ужесточить требования к детским автомобильным креслам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя вице-премьера.

Ведомство проработает соответствующие предложения по данному вопросу до 15 ноября, уточняет издание.

Как утверждается, такое поручение со стороны кабмина связано с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети.

Напомним, по правилам дорожного движения автомобилисты должны перевозить детей до семи лет в своем ТС используя специальное удерживающее устройство.