Тренер сборной заявил, что тело альпинистки в Непале не будет найдено

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Тело российской альпинистки Надежды Оленевой, которая ранее сорвалась при восхождении на гору в Непале, скорее всего, не будет найдено из-за схода лавины на месте ее падения - склон теперь покрыт толстым слоем льда. Об этом сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.

«Никаких обнадеживающих новостей, к сожалению, нет... И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда», - сказал Шабалин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что на данный момент вертолет не может сесть на склоне и также невозможно подойти к месту падения. Попытка проведения спасательной операции была предпринята во вторник, 17 октября, однако после схода лавины вертолет со спасателями не смог найти тело спортсменки. Тем не менее в федерации спорта продолжают изучать все возможные варианты его обнаружения.

Российская альпинистка сорвалась в субботу, 14 октября, при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, о трагедии сообщили коллеги женщины, которые поднимались вместе с ней. Восхождение было приурочено к 100-летию отечественного альпинизма, две группы должны были достичь высшей точки массива на высоте 8 167 метров.