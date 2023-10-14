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Альпинистка из России сорвалась в расщелину в Непале с высоты 6 680 метров

Ирина Елагина
18:30 14.10.2023
ЧП произошло во время восхождения российской группы альпинистов на гору Дхаулагири.
Альпинистка из России сорвалась в расщелину в Непале с высоты 6 680 метров
© Фото: Stefan Auth, imageBROKER, Globallookpress
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Российская альпинистка 38-летняя Надежда Оленева сорвалась в пропасть при восхождении на гору Дхаулагири в Непале около полудня 14 октября. Вместе с женщиной на гору поднимались двое ее коллег - они и сообщили о происшествии.

«Она упала в расщелину примерно с высоты 6 680 метров», - передает Sputnik.

Для обнаружения российской спортсменки снабжена поисково-спасательная экспедиция.

В этом году исполняется 100-летие российского альпинизма, и в честь этого события две группы наших спортсменов должны были подняться на Дхаулагири с двух сторон - высшая точка этого массива в Гималаях называется «Белой горой» и находится на высоте 8167 метров.

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