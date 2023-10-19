Путин: нужно вовлечь в занятия спортом к 2030 году 70% россиян

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Систематические занятия спортом должны стать нормой жизни для 93 миллионов россиян к 2030 году. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая с трибуны XI Международного форума «Россия - спортивная держава».

«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача - вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан. То есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп здоровья», - сказал Путин.

Спорт является безусловным приоритетом и важнейшей составляющей национальных целей развития, добавил президент.

В своем выступлении глава государства особо отметил, что спорт относится к тем ценностям, которые нельзя продать, отменить или обменять. Спорт и его объединяющая сила являются смыслом спортивных достижений, указал Путин.