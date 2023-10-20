МО РФ показало кадры ударов по позициям украинских боевиков в районе Берестового

Российские войска наносят точные удары по окопам и укрытиям боевиков ВСУ и уничтожают живую силу и запасы боекомплекта противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные уничтожили боевиков 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Берестового. Предоставленные Минобороны России кадры объективного контроля, снятые камерой беспилотника, подтверждают, что позиции противника были поражены.

В описании к видеозаписи сказано, что «Южная» группировка войск наносит точные удары по украинским окопам и укрытиям. Таким образом, уничтожается живая сила и запасы боекомплекта, вследствие чего противник не может оборонять позиции.

Также Минобороны России показало, как горит украинский тягач МТ-ЛБ на Ореховском направлении. Неприятельская бронетехника стала добычей расчета противотанкового ракетного комплекса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.