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МТ-ЛБ врага с пехотой внутри нарвался на ПТРК с фатальным для себя результатом

10:24 20.10.2023
Вражеский бронированный тягач был уничтожен на Ореховском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры яркого пламени, которым горит украинский тягач МТ-ЛБ на Ореховском направлении.

Неприятельская бронетехника стала добычей российского расчета противотанкового ракетного комплекса. Беспилотник фиксирует яркий след, оставляемый управляемой ракетой, точное попадание и мощный пожар, который начался во вражеском бронированном тягаче. 

Уточняется, что украинский МТ-ЛБ ехал не порожняком, а перевозил пехоту ВСУ. Можно себе представить, что творилось внутри тягача после попадания российской ракеты. 

Российское оборонное ведомство подтвердило полное уничтожение бронеобъекта противника. 

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотников поразили украинские блиндажи в районе населенного пункта Белогоровка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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