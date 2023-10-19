Армия Операторы беспилотников поразили украинские блиндажи в районе Белогоровки Врага бьют как сбрасываемыми с беспилотника боеприпасами, так и FPV-дронами. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с боевой работой операторов беспилотных летательных аппаратов. Неприятель прячется в укреплениях в районе населенного пункта Белогоровка. Бойцы «Южной» группировки войск нанесли удары по находящейся на укрепленных позициях пехоте врага. На кадрах можно увидеть, как противника бьют как сбрасываемыми с беспилотника боеприпасами, так и FPV-дронами. Ранее сообщалось, что российский беспилотник сбросил боеприпас точно в скопление украинской пехоты. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика