Операторы беспилотников поразили украинские блиндажи в районе Белогоровки
Врага бьют как сбрасываемыми с беспилотника боеприпасами, так и FPV-дронами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с боевой работой операторов беспилотных летательных аппаратов.
Неприятель прячется в укреплениях в районе населенного пункта Белогоровка.
Бойцы «Южной» группировки войск нанесли удары по находящейся на укрепленных позициях пехоте врага.
На кадрах можно увидеть, как противника бьют как сбрасываемыми с беспилотника боеприпасами, так и FPV-дронами.
Ранее сообщалось, что российский беспилотник сбросил боеприпас точно в скопление украинской пехоты.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.